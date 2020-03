Les écoles d'animation

Suivre l'actualité des écoles

Film de fin d'études, un moment privilégié

Beaucoup de films de fin d'études sont fantastiques ! Faire un film de fin d'études est un moment privilégié pour un jeune réalisateur ou une réalisatrice car les étudiants et étudiantes ont souvent 1 an entre l'écriture du scénario, la création des personnages, des décors et la réalisation, seul ou à plusieurs, d'un court-métrage sans contraintes commerciales.La mise en scène et les univers visuels des films, diplômes de fin d'études, sont souvent très originaux et n'ont rien à envier à une production à gros budget.Personnellement, nous aimons beaucoup les films de l'école La poudrière, selon nous les plus originaux, souvent réalisés en animation 2d ; ils créent des univers très poétiques. MOME Animation en Hongrie et l'université d'art de Tokyo aussi.Nous avons aussi une affection particulière pour School-Studio SHAR en Russie dont les films nous plongent dans des univers très émouvants.Pour les parents et les futurs étudiants à la recherche d'une formation sérieuse dans une école d'animation de qualité, vous pouvez consulter le site de l'association RECA qui regroupe 25 écoles françaises de cinéma d'animation